جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

قررت جنوب إفريقيا استدعاء جميع دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور بعد استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ شهر بشكل عنيف.

وأعلنت الوزيرة المكلفة بالشؤون الرئاسية في جنوب إفريقيا خومبودزو نتشافيني، أنه تم استدعاء كافة ممثلي البعثة الدبلوماسية لبلادها بشكل كامل.

دول تستدعي بعثاتها

وكانت عدة دول استدعت سفراءها من إسرائيل حيث أعلنت حكومة تشيلي الأربعاء الماضي استدعاء سفيرها لدى تل أبيب للتشاور ردًا على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة.

وقالت وزارة الخارجية التشيلية في بيان إنها تدين الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة واستدعت سفيرها لدى تل أبيب للتشاور.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أيضا استدعاء السفير الأردني في إسرائيل تعبيرًا عن موقف المملكة الرافض للحرب المستعرة على غزة.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن “المذبحة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة”.

السعودية تقود جهود التهدئة

وتقود المملكة الجهود الدولية الداعية لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية في غزة كما ترفض بشكل قاطع محاولات التهجير القسري لأهالي غزة.

وبالأمس أدانت المملكة بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: ”إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فورًا والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية”.