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العالمي يهتم بضمه في يناير المقبل

جوارديولا يمنع انتقال دي بروين إلى النصر

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
جوارديولا يمنع انتقال دي بروين إلى النصر
المواطن - محمد سمعه

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رفض المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التفريط في نجمه البلجيكي كيفن دي بروين لنادي النصر في يناير المقبل.

وكان اللاعب البلجيكي عانى من إصابة في أوتار الركبة غاب على إثرها عن بداية الموسم مع مانشستر سيتي لكن تقارير ذكرت أن النصر مستعد للتعاقد معه في يناير المقبل.

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آخر تطورات إصابة دي بروين 

وتحدث جوارديولا عن مصير نجمه البلجيكي قائلًا: “كنت أتمنى وجوده في مباراة لايبزيج الألماني غدًا لكنه عانى من إصابة وخضع لجراحة، تحت أي ظرف من الظروف لن أُفرط فيه وهو سيعود لنا في نهاية ديسمبر أو مع بداية عام 2024.

وقال الصحفي الرياضي التركي “أكرم كونور” عبر حسابه في منصة “إكس”: “مانشستر سيتي رفض رفضًا قاطعًا، التفريط في نجمه البلجيكي في يناير، رغم اهتمام بعض من الأندية السعودية بالتعاقد معه”.

دي بروين وجوارديولا

ويحصل النجم البلجيكي على راتب أسبوعي في مانشستر سيتي قدره 400 ألف جنيه إسترليني، وقالت تقارير إعلامية إنجليزية: إن نادي النصر كان مستعدًّا لدفع 3 أضعاف راتب دي بروين، حيث سيتقاضى أسبوعيًّا في النصر مليون و200 ألف جنيه إسترليني.

 

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