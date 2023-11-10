جوازات المدينة تعيد باكستانيين حاولا تزوير سماتهما الحيوية

أعادت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مسافرَين قادمين إلى المملكة من الجنسية الباكستانية لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير سماتهما الحيوية، وذلك لمخالفتهما نظامي الإقامة والعمل سابقًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.