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لمخالفتهما نظامي الإقامة والعمل سابقًا

جوازات المدينة تعيد باكستانيين حاولا تزوير سماتهما الحيوية

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
جوازات المدينة تعيد باكستانيين حاولا تزوير سماتهما الحيوية
المواطن - واس

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أعادت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مسافرَين قادمين إلى المملكة من الجنسية الباكستانية لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير سماتهما الحيوية، وذلك لمخالفتهما نظامي الإقامة والعمل سابقًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

 

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