جوازات جسر الملك فهد تضبط باكستانيًا حاول تهريب شخصين للسعودية

ضبطت جوازات منفذ جسر الملك فهد مسافرًا من الجنسية الباكستانية، لمحاولته تهريب شخصين من الجنسية نفسها بإدخالهما بطريقة غير نظامية للمملكة، وذلك بإخفائهما في مركبته، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.