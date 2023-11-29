جوازات مطار الملك عبدالعزيز تضبط مسافرًا لانتحاله صفة غير صحيحة

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ضبطت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مسافرًا من الجنسية الباكستانية قادمًا إلى المملكة بغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة منتحلًا صفة غير صحيحة باستخدام وثيقة سفر لشخص آخر، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.