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لمخالفته نظام الإقامة سابقًا

جوازات مطار حائل تعيد مسافرًا أفغانيًا حاول الدخول بجواز مزور

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
جوازات مطار حائل تعيد مسافرًا أفغانيًا حاول الدخول بجواز مزور
المواطن - فريق التحرير

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أعادت جوازات مطار حائل الدولي مسافرًا من الجنسية الأفغانية قادمًا إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير جواز سفره، وذلك لمخالفته نظام الإقامة سابقًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

جهود الجوازات

وقبل يومين أعادت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مسافرَين قادمين إلى المملكة من الجنسية الباكستانية لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير سماتهما الحيوية، وذلك لمخالفتهما نظامي الإقامة والعمل سابقًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

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