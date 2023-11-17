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جوتا يستعد لمغادرة الاتحاد

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
جوتا يستعد لمغادرة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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بات النجم البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جوتا في طريقه للرحيل

وأكدت ” dailyrecord” البرتغالية، أن إدارة نادي الاتحاد ستسمح لجوتا بالرحيل عن سبيل الإعارة في شهر يناير المقبل، بعد الحصول على موافقة المدرب مارسيلو غالاردو، الذي يتوقع أن يتولى المهمة رسميًا قريبًا.

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جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر spl

وأشارت الصحيفة البرتغالية، إلى أن المدرب الأرجنتيني غالاردو جاهز لتولي المهمة خلفًا للمدرب البرتغالي المقال نونو سانتو، ولكنه لا يُفضل تواجد جوتا، بعدما أصبح خارج الصورة منذ الانضمام إلى الاتحاد.

وأوضحت ” dailyrecord”، أنه وفقًا لمصادرها، فإن جوتا صاحب الـ25 عامًا، يبحث عن عروض للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والعودة إلى أوروبا في يناير المقبل، وهو الأمر الذي يُمكن أن يُحققه.

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر spl

غالاردو يقترب من الاتحاد

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي الاتحاد دخل في محادثات متقدمة مع غالاردو، حيث قدمت الإدارة عرضًا ضخمًا، وأبدى المدرب الأرجنتيني موافقته على تولي المهمة، وسط توقعات بقدومه إلى جدة قريبًا، للإعلان رسميًا.

وتسعى الإدارة لحسم ملف المدير الفني سريعًا، لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والعمل على تصحيح الأخطاء وتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز للمواجهات المقبلة.

مارسيلو غالاردو
غالاردو – المصدر @FabrizioRomano

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