جوتا يقترب من البريميرليج

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بات النجم البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، قريبًا للغاية من مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد برنامج “الحصاد الرياضي”، أن جوتا قريب من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الميركاتو الشتوي، دون الكشف عن تفاصيل رحيله سواء بشكل نهائي أو إعارة.
وأشار البرنامج عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن توتنهام كثف مفاوضاته خلال الساعات الماضية لحسم صفقة جوتا، عن طريق مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو الذي سبق ودربه في سلتيك الأسكتلندي.
وكان جوتا صاحب الـ24 عامًا، قد انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة كبيرة، إلا أنه خرج من القائمة المحلية بعد التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي، وشارك مع الفريق مؤخرًا في دوري أبطال آسيا.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الخليج، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.