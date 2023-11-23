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بعد أنباء رحيل أنشيلوتي

جوتي يتمنى عودة زيدان لتدريب ريال مدريد

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
جوتي يتمنى عودة زيدان لتدريب ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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أعرب نجم ريال مدريد السابق، جوتي، عن تمنياته بعودة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أنشيلوتي يقترب من الرحيل

وينتهي عقد أنشيلوتي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصيف المقبل، وأكدت تقارير أن وقع عقد تدريب منتخب البرازيل، وسيبدأ مهمته رسميًّا في يونيو عام 2024، قبل بطولة كوبا أمريكا.

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أنشيلوتي
أنشيلوتي – المصدر @realmadriden

جوتي يُفضل زيدان على مورينيو

وقال جوتي في حديثه لبرنامج “الشيرنجويتو” الإسباني: “أود رؤية زيدان مرة أخرى في ريال مدريد، كانت هناك فترات مع مورينيو أشعر فيها بالملل أثناء مشاهدة الفريق، هذه هي الحقيقة”.

زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر marca

وأضاف: “مورينيو ليس المدير الفني المناسب لريال مدريد.. لماذا لا يكون هناك فترة ثالثة لزيدان في ريال مدريد؟، هناك مدربون يمكنهم البقاء لفترة طويلة ويمرون بعدة فترات في الريال، لأنهم الأنسب”.

مورينيو
مورينو

ريال مدريد يستعد لمواجهة قادش

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره قادش، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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