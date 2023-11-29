دراسة تكتشف سببًا رئيسيًّا لوفاة الشباب في سن الأربعين نخلة بـ 6 سعفات.. ماذا تعرف عن شعار الرياض إكسبو 2030؟ فوز ثمين لـ مان سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا جولة حصرية لـ الإعلاميين في آسيا الصغرى ضمن فعاليات جدة إحصائية تثير قلق جماهير الهلال قبل مواجهة النصر تحديثات على موقع هدف وإتاحة كافة الخدمات خلال يومي عمل حقيقة اختيار كريستيانو رونالدو لحكم ديربي الهلال والنصر برشلونة مهدد بتوديع دوري الأبطال أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر ومليار زيارة بالواقع الافتراضي استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر
أقامت إدارة تقويم فعاليات جدة، جولة تعريفية حصرية لعدد من الجهات الإعلامية في منطقة آسيا الصغرى، قبل افتتاحها الرسمي المقرر يوم غد الخميس 30 نوفمبر.
وتضم منطقة آسيا الصغرى العديد من المناطق المميزة التي تشهدها جدة لأول مرة ومنها منطقة الفيلة ومنطقة باتل كارت وهي مزيج مثالي من الكارتينج الكهربائي وألعاب الفيديو والواقع المعزز.
كما شهدت الجولة التعريفية للجهات الإعلامية زيارة إلى فعالية آسيا الصغرى والتي تضم العديد من الفعاليات التي تحمل الطابع الآسيوي.
يشار إلى أن تقويم فعاليات جدة فاز مؤخرًا بجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة في دورتها الخامسة عشرة 2023، وذلك في فرع التميز الاجتماعي، عن مبادرته بإقامة الفعاليات التي تتواصل طوال هذا العام، من خلال تطبيق شعاره “مع بعض طول السنة” على أرض الواقع، واستضافة أبرز الأحداث والفعاليات والعروض الترفيهية على الصعيد الدولي، حيث تجاوز عدد زواره حتى الآن أكثر من 7 ملايين زائر من أهالي وزوار وسياح مدينة جدة.