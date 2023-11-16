جوندوجان يطلب مغادرة برشلونة ويحدد فريقه المقبل لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض صفوة المهيدب لطب الأسنان تعالج أكثر من 16 ألف شخص مجانًا بالأرقام .. ماذا حقق منتخب السعودية في مبارياته الافتتاحية بالتصفيات ؟ طريقة إنشاء حسابين في واتساب بنفس الهاتف بايدن يبدي إعجابه بسيارة الرئيس الصيني.. رمز للقوة والهيبة ضبط مسافر حاول المغادرة من مطار الملك خالد بوثيقة مزورة هل يُعاقب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ببيعه؟ .. القصة كاملة موعد مباراة بلجيكا ضد أذربيجان 3 محاور لتعامل أمانة الشرقية مع الحالة المطرية
يبدو أن اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة الإسباني، قرر الرحيل عن فريقه محددًا فريقه القادم.
وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية، يفكر في الانضمام لصفوف فريق غلطة سراي التركي في صيف العام المقبل مع مطالبة برشلونة بالسماح له بالرحيل.
ويحلم لاعب مان سيتي السابق باللعب في صفوف فريق غلطة سراي في الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن اللاعب الألماني صاحب الـ33 عامًا انضم لفريق برشلونة في صيف 2023 قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.