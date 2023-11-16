جوندوجان يطلب مغادرة برشلونة ويحدد فريقه المقبل

يبدو أن اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة الإسباني، قرر الرحيل عن فريقه محددًا فريقه القادم.

رغبة اللاعب

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية، يفكر في الانضمام لصفوف فريق غلطة سراي التركي في صيف العام المقبل مع مطالبة برشلونة بالسماح له بالرحيل.

ويحلم لاعب مان سيتي السابق باللعب في صفوف فريق غلطة سراي في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن اللاعب الألماني صاحب الـ33 عامًا انضم لفريق برشلونة في صيف 2023 قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.