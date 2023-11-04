جيرارد يسعى لمصالحة جماهير الاتفاق ضد الرائد

يأمل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، في استعادة التوازن سريعًا، وتحقيق الفوز في مباراة الاتفاق ضد الرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة الاتفاق ضد الرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتفاق ضد الرائد عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الاتفاق، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، فيما يتذيل الفريق الريداوي الترتيب برصيد 5 نقاط.

ستيفن جيرارد يسعى للفوز

ويطمح فارس الدهناء بقيادة ستيفن جيرارد لاستعادة بريقه ومصالحة الجماهير، بعد الخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدف دون رد، وتوديع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد نجح في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، وحقق فوزًا صعبًا ضد الوحدة بالجولة الماضية، إلا أنه خسر ضد النصر في الكأس، ويسعى لمصالحة الجماهير خاصة أن مباراة اليوم على أرضه.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الريداوي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتفاق ضد الرائد، وتحقيق الفوز الثاني في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يعود انتصاره الوحيد إلى الجولة الرابعة، عندما فاز على الرياض بثلاثية.