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ضمن منافسات دوري روشن

جيرارد يسعى لمصالحة جماهير الاتفاق ضد الرائد

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
جيرارد يسعى لمصالحة جماهير الاتفاق ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، في استعادة التوازن سريعًا، وتحقيق الفوز في مباراة الاتفاق ضد الرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة الاتفاق ضد الرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتفاق ضد الرائد عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الاتفاق، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، فيما يتذيل الفريق الريداوي الترتيب برصيد 5 نقاط.

مباراة الاتفاق ضد الرائد
موعد المباراة – المصدر @Ettifaq

ستيفن جيرارد يسعى للفوز

ويطمح فارس الدهناء بقيادة ستيفن جيرارد لاستعادة بريقه ومصالحة الجماهير، بعد الخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدف دون رد، وتوديع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد نجح في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، وحقق فوزًا صعبًا ضد الوحدة بالجولة الماضية، إلا أنه خسر ضد النصر في الكأس، ويسعى لمصالحة الجماهير خاصة أن مباراة اليوم على أرضه.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الريداوي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتفاق ضد الرائد، وتحقيق الفوز الثاني في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يعود انتصاره الوحيد إلى الجولة الرابعة، عندما فاز على الرياض بثلاثية.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

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