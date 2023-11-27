جيسوس: الهلال لن يتنازل عن الفوز أمام نافباخور

تحدث المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال عن مواجهة نادي نافباخور الأوزبكي مساء غد الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

هدف الهلال من مباراة الغد

وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي اليوم قبل المباراة: ” سنخوض غدًا مباراة صعبة للغاية أمام فريق منظم ونسعى للفوز والتأهل للدور المقبل، الفائز من مواجهة الغد سيتأهل كمتصدر لذلك لن تنازل عن الفوز حتى ونحن نلعب خارج السعودية”.

وأضاف: “الفريق يلعب كل يومين، وكعادتنا سنُحدث تغييرات في الفريق، بما يساهم في تحقيق هدفنا”.

وتنطلق مباراة الهلال ضد نافباخور في تمام السابعة من مساء الغد بتوقيت السعودية حيث تُقام في أوزبكستان على ملعب ” الاستاد المركزي”.

الهلال ونافباخور في الرياض

وكان لقاء الجولة الأولى بين الفريقين، أُقيم يوم 18 سبتمبر الماضي وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق في الرياض.

وفي الشوط الأول كان التعادل السلبي حاضرًا بين الفريقين حيث لم ينجح الأزرق في الظهور بقوة هجومية، خلال أول 45 دقيقة في مباراة كان عنوانها الرئيسي الهدوء بين الفريقين في الشوط الأول.

وظل أزرق الرياض يحاول عبر هجمات عديدة من كل من نيمار والبرازيلي ميشايل والصربي ميتروفيتش دون جدوى، حتى جاءت رأسية مميزة من المدافع علي البليهي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليسجل بها هدف التعادل للأزرق بصعوبة بالغة.