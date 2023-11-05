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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

جيسوس: سنواجه فريقًا منظمًا ونسعى للفوز غدًا

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٨ مساءً
جيسوس: سنواجه فريقًا منظمًا ونسعى للفوز غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس عن سعادته بالتواجد في الهند، متمنيًا تحقيق الفوز أمام مومباي سيتي.

تعليق جيسوس على المباراة

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد مومباي سيتي الهندي، مساء يوم غد الاثنين، على استاد “دي واي باتيل”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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الهلال في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC
الهلال في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وتحدث جيسوس عن المواجهة المرتقبة، قائلًا: “سعداء بتواجدنا هنا في بلد طموح يسعى إلى التطور في كرة القدم، وسنواجه يوم الغد فريقًا منظمًا ونسعى إلى تحقيق الفوز”.

وتابع جيسوس خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد مومباي سيتي، قائلًا: “ستكون مباراة الغد مختلفة كليًا عن لقاء الذهاب كون منافسنا سيلعب على أرضه وبين جمهوره”.

خورخي جيسوس
جيسوس – المصدر @Alhilal_FC

مالكوم يسعى لتحقيق الفوز

ومن جانبه، قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي مالكوم: “سعيد جدًا بتواجدي هنا في الهند والتعرف على ثقافة جديدة.. علينا احترام المنافس في مباراة الغد ونسعى إلى الظفر بالنقاط الثلاث”.

وأضاف: “سعيد جدًا بتواجدي مع الفريق وبالمنافسة العالية التي أشارك فيها في الدوري ودوري أبطال آسيا، وأسعى بأن أقدم كل ما لدي، ونسعى إلى تحقيق ذكرى ممتازة يوم الغد في الهند، التي نتواجد فيها لأول مرة”.

مالكوم
مالكوم – المصدر @Alhilal_FC

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