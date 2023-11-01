Icon

أبرز أرقام سيرجي سافيتش بدوري روشن Icon خالد بن سلمان يستعرض مع نظيره الأمريكي الشراكات الدفاعية بين البلدين Icon ختم خاص بموسم الرياض للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي Icon WWE تتفاوض مع كريستيانو رونالدو Icon الجهني يعتذر عن الاستمرار في رئاسة لجنة الاحتراف Icon التأمينات تحدد موعد صرف دعم ساند وتحدد 5 شروط للأهلية Icon سافيتش يخطف نجومية شهر أكتوبر والحسن أفضل واعد Icon جيسوس يتوج بجائزة أفضل مدرب في أكتوبر Icon تحذير.. الهاتف المحمول يهدد خصوبة الرجال Icon أمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألق الهلال بدوري روشن

جيسوس يتوج بجائزة أفضل مدرب في أكتوبر

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
جيسوس يتوج بجائزة أفضل مدرب في أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توج المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، بجائزة الأفضل في دوري روشن السعودي خلال شهر أكتوبر، بعد المستوى المميز للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

جيسوس أفضل مدرب

وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن فوز جيسوس بجائزة أفضل مدير فني في شهر أكتوبر، بعد تحسن أداء ونتائج الهلال، وانفراده بصدارة الترتيب.

قد يهمّك أيضاً
فوز قاتل لـ باريس سان جيرمان ضد بريست

فوز قاتل لـ باريس سان جيرمان ضد بريست

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

خورخي جيسوس - الهلال ضد الأهلي
المدرب البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأنظار مع جيسوس في شهر أكتوبر، حيث فاز على الأخدود بثلاثية دون رد، وتجاوز الخليج بهدف نظيف، قبل أن يحسم الكلاسيكو ضد الأهلي بنتيجة 3\1.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، هو الأقوى دفاعيًا في دوري روشن السعودي، حيث اهتزت شباكه 8 مرات فقط، كما أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستعد لمواجهة الفتح

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع...

حساب المواطن
لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
العالم

لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة...

العالم
“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر
السعودية اليوم

“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات...

السعودية اليوم
تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة ناساجي
آخر الاخبار

تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة ناساجي

آخر الاخبار
طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط
السعودية اليوم

طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل...

السعودية اليوم
ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد الهلال
الرياضة

ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد...

الرياضة
شاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف
السعودية اليوم

شاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف

السعودية اليوم
خطيب المسجد النبوي: ذكر الله ركن الدين الأول
السعودية اليوم

خطيب المسجد النبوي: ذكر الله ركن الدين...

السعودية اليوم