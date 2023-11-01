جيسوس يتوج بجائزة أفضل مدرب في أكتوبر

توج المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، بجائزة الأفضل في دوري روشن السعودي خلال شهر أكتوبر، بعد المستوى المميز للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

جيسوس أفضل مدرب

وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن فوز جيسوس بجائزة أفضل مدير فني في شهر أكتوبر، بعد تحسن أداء ونتائج الهلال، وانفراده بصدارة الترتيب.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأنظار مع جيسوس في شهر أكتوبر، حيث فاز على الأخدود بثلاثية دون رد، وتجاوز الخليج بهدف نظيف، قبل أن يحسم الكلاسيكو ضد الأهلي بنتيجة 3\1.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، هو الأقوى دفاعيًا في دوري روشن السعودي، حيث اهتزت شباكه 8 مرات فقط، كما أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن.

الهلال يستعد لمواجهة الفتح

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.