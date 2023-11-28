جيسوس يستهدف الفوز الـ12 تواليًا

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة التألق هذا الموسم، وتحقيق الفوز أمام مضيفه نافباخور الأوزبكي.

الهلال ضد نافباخور

ويحتضن الملعب المركزي، مباراة الهلال ضد نافباخور، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، تنفرد كتيبة جيسوس صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

جيسوس يسعى لمواصلة انتصاراته

ويُمني جيسوس النفس، بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز الـ12 على التوالي في جميع البطولات، والاستعداد بأفضل شكل ممكن لديربي الرياض ضد النصر في دوري روشن السعودي.

ولم يتعثر الهلال في أي مباراة منذ تعادله ضد ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، يوم 21 سبتمبر الماضي، وفاز على الجبلين بهدف دون رد، والحزم بثلاثية نظيفة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الهلال أمام ناساجي بنتيجة 3\0، ومرتين ضد مومباي سيتي بـ6\0 و2\0 في دوري أبطال آسيا، وانتصرت كتيبة جيسوس على كل من؛ الشباب، الأخدود، الخليج، الأهلي، الفتح، التعاون والحزم في دوري روشن السعودي.