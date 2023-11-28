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خلال مواجهة الهلال ضد نافباخور

جيسوس يستهدف الفوز الـ12 تواليًا

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
جيسوس يستهدف الفوز الـ12 تواليًا
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة التألق هذا الموسم، وتحقيق الفوز أمام مضيفه نافباخور الأوزبكي.

الهلال ضد نافباخور

ويحتضن الملعب المركزي، مباراة الهلال ضد نافباخور، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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وقبل مباراة اليوم، تنفرد كتيبة جيسوس صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

مباراة نافباخور ضد الهلال
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

جيسوس يسعى لمواصلة انتصاراته

ويُمني جيسوس النفس، بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز الـ12 على التوالي في جميع البطولات، والاستعداد بأفضل شكل ممكن لديربي الرياض ضد النصر في دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ولم يتعثر الهلال في أي مباراة منذ تعادله ضد ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، يوم 21 سبتمبر الماضي، وفاز على الجبلين بهدف دون رد، والحزم بثلاثية نظيفة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الهلال أمام ناساجي بنتيجة 3\0، ومرتين ضد مومباي سيتي بـ6\0 و2\0 في دوري أبطال آسيا، وانتصرت كتيبة جيسوس على كل من؛ الشباب، الأخدود، الخليج، الأهلي، الفتح، التعاون والحزم في دوري روشن السعودي.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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