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ضمن منافسات دوري الأبطال

جيسوس يعلن تشكيل الهلال لمواجهة نافباخور

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
جيسوس يعلن تشكيل الهلال لمواجهة نافباخور
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، قبل قليل، عن التشكيل الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراته ضد نافباخور.

نافباخور ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة نافباخور ضد الهلال، بعد قليل، على الملعب المركزي، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

بونو والدوسري في التشكيل الأساسي

وتشهد مباراة نافباخور ضد الهلال، مشاركة حارس المرمى المغربي ياسين بونو للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، بجانب عودة النجم سالم الدوسري للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

وجاء تشكيل الأزرق، كالتالي؛ ياسين بونو، محمد البريك، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري، محمد القحطاني، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.

ويدخل الزعيم مباراة نافباخور اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، في صدارة مجموعته، حيث إنه يتفوق على الفريق الأوزبكي بالأهداف.

الهلال ضد نافباخور
تشكيل الأزرق – المصدر @Alhilal_FC

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