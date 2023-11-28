جيسوس يعلن تشكيل الهلال لمواجهة نافباخور

أعلن المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، قبل قليل، عن التشكيل الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراته ضد نافباخور.

نافباخور ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة نافباخور ضد الهلال، بعد قليل، على الملعب المركزي، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

بونو والدوسري في التشكيل الأساسي

وتشهد مباراة نافباخور ضد الهلال، مشاركة حارس المرمى المغربي ياسين بونو للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، بجانب عودة النجم سالم الدوسري للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الأزرق، كالتالي؛ ياسين بونو، محمد البريك، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري، محمد القحطاني، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.

ويدخل الزعيم مباراة نافباخور اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، في صدارة مجموعته، حيث إنه يتفوق على الفريق الأوزبكي بالأهداف.