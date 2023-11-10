حارس الرائد يرفض غرس العلم ويُغضب جماهيره .. ما القصة ؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحارس مشاري عبدالعزيز سنيور حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الرائد وهو يرفض غرس علم النادي في ملعب نادي التعاون الجديد، وذلك بعد فوز رائد التحدي مساء أمس على الشباب في الجولة الـ13 من دوري روشن.

الرائد ضد الشباب

وظهر مشاري في الفيديو الذي نشره الإعلامي سويلم العنزي عبر منصة “إكس” وهو يحرك رأسه رافضًا تنفيذ طلب جماهير نادي رائد التحدي بغرس العلم في ملعب نادي التعاون مما أغضب الجماهير، حيث رغبوا من مشاري تقليد علي البليهي الذي غرس علم الهلال في ملعب نادي النصر “مرسول بارك” آنذاك في عام 2021 بعدما تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا في تلك السنة على حساب النصر.

وفي المباراة، وسجل اللاعب المغربي كريم البركاوي الهدف الأول لنادي الرائد في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، سجل اللاعب جوليو تفاريس الهدف الثاني لرائد التحدي في الدقيقة الـ57.

وعند حلول الدقيقة الـ 93 قلص نادي الشباب الفارق عبر نجمه المغربي رومان سايس.

منافسات الجولة الـ13

وتُستكمل منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة، بمواجهتين، وسط صراع قوي بين الفرق للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره التعاون، عند الساعة السادسة مساء، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره أبها في دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.