حالة جمالية تخطف الأبصار في وادي أبو نخلة بالقصيم

خلق جريان الماء وصوت خريره حالة جمالية تخطف الأبصار، حين تجسدت في ‏وادي أبو نخلة أحد أودية منطقة القصيم.

واستطاع المصور “عبدالله العمير” أن يوثق جماليات الموقع من خلال التصوير الجوي الذي يجمع وادي أبو نخلة بسيوله من مساحة واسعة لتشمل جبل الرحى (يبلغ ارتفاعه 960م) وجنوب جبل الإصبعة (يبلغ ارتفاعه 879م).

أجمل اللقطات

وقال في تصريح لـ”العربية. نت”: إن كثيرًا من المصورين يستفيدون من هطول الأمطار في الخروج بأجمل اللقطات، لافتًا إلى أن السعودية ثرية بمواقعها وتضاريسها الجغرافية الجميلة، والتي تزيد الأمطار من جمالها، وأنا عاشق متتبع للأمطار، وأحاول بعدستي أن أوثق هذا الجمال.

رافد هام

من جانبه، أعلن المركز الوطني للأرصاد تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، والتي من المتوقع أن تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض والشرقية.

يشار إلى أن وادي أبو نخلة يعدّ أحد الروافد المهمة لوادي الرمة، مقابل مدينة الرس غربًا حيث يلتقي الواديان.