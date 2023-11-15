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بحسب مخرجات النموذج العددي السعودي

حالة مطرية على معظم المناطق ابتداءً من السبت المقبل لنهاية الأسبوع

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
حالة مطرية على معظم المناطق ابتداءً من السبت المقبل لنهاية الأسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أشارت مخرجات النموذج العددي السعودي للمركز الوطني للأرصاد إلى استمرارية فرص هطول الأمطار على منطقتي الرياض والشرقية الليلة ويوم غد الخميس.

وتوقع مركز الأرصاد عبر منصة إكس، تأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية أخرى ابتداءً من يوم السبت المقبل وحتى نهاية الأسبوع القادم، وسيصدر المركز غدًا تقريرًا خاصًّا بذلك.

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وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة قد دعا في وقت سابق الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.

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