حبس محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة

أمرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة في مصر، اليوم الخميس، بالحبس سنة بحق الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك المصرية.

تفاصيل الواقعة

وكان محمد رمضان نشر فيديو قبل عامين فاجأ فيه متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بأنه تم التحفظ على أمواله، قائلًا: إنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا من أحد البنوك يخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله لدى البنك، دون ذكر السبب وراء ما جرى ومدى صحته.

التحفظ على أموال محمد رمضان

في حين كشفت مصادر مصرية وقتها عن أن أموال رمضان التي تم التحفظ عليها هي 6 ملايين جنيه فقط، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفي، أشرف أبو اليسر، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لصالحهم.