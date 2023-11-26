حبس وزير الداخلية الكويتي الأسبق وآخرين 7 سنوات

قضت محكمة التمييز في الكويت اليوم بحسب وزير الداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح ومسؤولين آخرين لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية صندوق الجيش.

وحكمة المحكمة أيضًا بتغريم متهمي قضية صندوق الجيش مبلغ 105 ملايين دينار كويتي وإلزامهم برد ضعف المبلغ عن المبالغ المستولى عليها.

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية فقد امتنعت المحكمة عن النطق بمعاقبة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، وقضت ببراءة آخرين.

وكانت النيابة العامة في الكويت قد طعنت بحكم محكمة الوزراء القاضي خلال شهر مارس 2022 ببراءة جميع المتهمين في القضية.

تفاصيل قضية صندوق الجيش

وتعود جذور قضية صندوق الجيش إلى عام 2019، حين كشف وزير الدفاع الكويتي حينها، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عن عملية استيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق مخصص لمساعدة العسكريين، وهي القضية التي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك حينها.