Icon

حبس وزير الداخلية الكويتي الأسبق وآخرين 7 سنوات Icon موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك بدوري الأبطال Icon ياسين بونو يتفوق على ميندي وغروهي Icon لقطات من استقبال كلية الملك فهد الأمنية للطلبة المستجدين Icon التشكيل المثالي للجولة الـ14 بدوري روشن Icon الأرصاد : أمطار على الطائف والباحة حتى الـ7 مساءً Icon موعد مباراة النصر ضد برسبوليس والقنوات الناقلة Icon ضبط مواطن بحوزته 8473 قرصًا من الإمفيتامين المخدر Icon توقع إعلان الوظائف التعليمية شهر رمضان القادم Icon 5 أرقام مميزة لـ الهلال بدوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في قضية صندوق الجيش

حبس وزير الداخلية الكويتي الأسبق وآخرين 7 سنوات

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
حبس وزير الداخلية الكويتي الأسبق وآخرين 7 سنوات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قضت محكمة التمييز في الكويت اليوم بحسب وزير الداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح ومسؤولين آخرين لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية صندوق الجيش.

وحكمة المحكمة أيضًا بتغريم متهمي قضية صندوق الجيش مبلغ 105 ملايين دينار كويتي وإلزامهم برد ضعف المبلغ عن المبالغ المستولى عليها.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

فرص استثمارية آمنة في المياه الوطنية بنحو 103 مليارات ريال

فرص استثمارية آمنة في المياه الوطنية بنحو 103 مليارات ريال

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية فقد امتنعت المحكمة عن النطق بمعاقبة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، وقضت ببراءة آخرين.

وكانت النيابة العامة في الكويت قد طعنت بحكم محكمة الوزراء القاضي خلال شهر مارس 2022 ببراءة جميع المتهمين في القضية.

تفاصيل قضية صندوق الجيش

وتعود جذور قضية صندوق الجيش إلى عام 2019، حين كشف وزير الدفاع الكويتي حينها، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عن عملية استيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق مخصص لمساعدة العسكريين، وهي القضية التي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك حينها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين
آخر الاخبار

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين

آخر الاخبار
هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام
السعودية اليوم

5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام

السعودية اليوم
العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية
العالم

العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية

العالم
السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها جنائية
أخبار رئيسية

السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها...

أخبار رئيسية
رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة المطرية
أخبار رئيسية

رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة...

أخبار رئيسية
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
آخر الاخبار

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

آخر الاخبار
عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في قمة عربية تستضيفها السعودية
السعودية اليوم

عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في...

السعودية اليوم