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خلال مباراة باريس ضد موناكو

حدث تاريخي لـ كيليان مبابي في الدوري الفرنسي

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
حدث تاريخي لـ كيليان مبابي في الدوري الفرنسي
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي حدثًا تاريخيًا خلال مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي الممتاز.

كيليان مبابي ينتظر حدثًا استثنائيًا

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي، عن تخصيص ملصق ذهبي على صدر قميص هداف البطولة، يظهر به اللاعب في كل جولة، ليظهر به كيليان مبابي أمام موناكو.

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ومن المقرر أن يحمل الملصق عبارة S1، في إشارة لجملة الهداف الأول، وسيكون مبابي، أول لاعب يرتدي هذا الملصق في بطولة الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @Ligue1_ENG

وسيتواجد نجم باريس سان جيرمان السابق، البرتغالي بيدرو باوليتا، في ملعب مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو، من أجل وضع الملصق الجديد على قميص كيليان مبابي.

ويتصدر كيليان مبابي صاحب الـ24 عامًا، قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 13 هدفًا، يليه مهاجم مونبيليه، آكور آدامز بـ7 أهداف، كما توج بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الفرنسي في المواسم الـ5 الأخيرة.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_arab

باريس سان جيرمان ضد موناكو

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نظيره موناكو على ملعب “حديقة الأمراء”، اليوم الجمعة، عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يقع موناكو في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

باريس سان جيرمان
لاعبو باريس – المصدر psg

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