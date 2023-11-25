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جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم قات مخدر بجازان

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم قات مخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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