حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم قات مخدر بجازان فراس البريكان يعوض غياب فيرمينو ضد الشباب الفتح والفيحاء في مباراة تصحيح المسار فينالدوم يخطف الأنظار مع الاتفاق مارسيلو غروهي يخذل جماهير الاتحاد القبض عل شخصين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ14 بدوري روشن كريستيانو رونالدو يتفوق على نجوم العالم في 2023 التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وليفربول لقطات لجريان السيول جنوب شرق القنفذة
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.