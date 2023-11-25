حساب المواطن: إضافة التابع لا تؤثر على الدعم

أكد برنامج حساب المواطن، أن إضافة التابع لا تؤثر على الدعم في حال انطبقت شروط الأهلية والاستحقاق.

إضافة تابع في حساب المواطن

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على استفسار مستفيد بشأن مدى تأثر الدعم حال إضافة التابعين.

وأجاب حساب المواطن، بقوله: “إضافة التابع لا تؤثر على صرف الدعم في حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحق ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa، نسعد بخدمتك”.

الاعتراض على الأهلية

وفي سياق متصل كشفت خدمة المستفيدين أنه في حال كان المستفيد الرئيسي “غير مؤهل” فإنه يلغي استحقاق التابعين، وبإمكانه مراجعة حسابه في البوابة الإلكترونية وتحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

ضوابط صرف الدعم

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.