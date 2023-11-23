سبب تأجيل الهدنة بين إسرائيل وحماس إلى الجمعة السعودية تقود الآن أكبر حراك دبلوماسي في العالم حساب المواطن: إضافة الزوجة كمستفيد رئيسي في هذه الحالة تصاميم مذهلة تجسد رحلة التراث والهوية داخل جناح السعودية في إكسبو 2025 انقسام الجماهير بشأن موقف خالد العيسى فبراير المقبل.. انطلاق مهرجان خادم الحرمين للهجن بجوائز 70 مليون ريال لحظة القبض على مستشار أوباما بعد إهانته لبائع مصري بنيويورك استطلاع للرأي: السعودية أكثر دولة عربية وإسلامية قدمت دعمًا لغزة وزارة الصناعة تطلق خدمة تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية عودة دوري روشن غدًا بـ4 مباريات
أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتم تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي في حالة كان الزوج أو عائل الأسرة مسجوناً.
وأضاف حساب المواطن: “أنه بإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار عائل الأسرة مسجون، ولا يتم إضافة الزوج”.
وتابع حساب المواطن، أنه في حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.