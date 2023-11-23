حساب المواطن: إضافة الزوجة كمستفيد رئيسي في هذه الحالة

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتم تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي في حالة كان الزوج أو عائل الأسرة مسجوناً.

تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي

وأضاف حساب المواطن: “أنه بإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار عائل الأسرة مسجون، ولا يتم إضافة الزوج”.

وتابع حساب المواطن، أنه في حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.

ضوابط صرف الدعم

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.