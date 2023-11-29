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حساب المواطن : التسجيل كتابع حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
حساب المواطن : التسجيل كتابع حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن عن الإجراء المطلوب للتسجيل في حال عدم توفر مستندات الاستقلالية لمن يرغب في التسجيل منفردًا عن رب الأسرة.

التسجيل في حساب المواطن

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً من شخص يرغب في التسجيل في حساب المواطن كمستفيد مستقل لكن لا تتوفر لديه مستندات تثبت استقلالية المسكن، وردت عليه بالقول: “إنه في حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة “.

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العنوان الوطني

وفي شأن متصل قالت خدمة المستفيدين إنه يتم إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيسي، وفي حال عدم توفر عنوان وطني يمكن اختيار (لا يوجد) ثم استكمال الطلب.

نتائج الأهلية

وكشف البرنامج عن موعد نتائج الأهلية للمسجلين الجدد حيث قالت خدمة المستفيدين: في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 أكتوبر” سيتم دراسة حالة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر أما في حال تم التقديم بعد 10 أكتوبر ستصدر نتائج الأهلية في دفعة يناير 2024.

الضوابط الجديدة

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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