حساب المواطن : التسجيل كتابع حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية إيداع الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد غدًا أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وحالته مستقرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ23 تصل مطار العريش صندوق الاستثمارات يوقع اتفاقاً للاستحواذ على 10% في مطار هيثرو بقيادة المملكة.. وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يصل نيويورك الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23 تغادر مطار الملك خالد ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام أسعار الذهب في السعودية تقفز لـ246.56 ريال لعيار 24 حالة الطقس اليوم.. ضباب وأمطار متوسطة وغبار
كشف برنامج حساب المواطن عن الإجراء المطلوب للتسجيل في حال عدم توفر مستندات الاستقلالية لمن يرغب في التسجيل منفردًا عن رب الأسرة.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً من شخص يرغب في التسجيل في حساب المواطن كمستفيد مستقل لكن لا تتوفر لديه مستندات تثبت استقلالية المسكن، وردت عليه بالقول: “إنه في حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة “.
وفي شأن متصل قالت خدمة المستفيدين إنه يتم إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيسي، وفي حال عدم توفر عنوان وطني يمكن اختيار (لا يوجد) ثم استكمال الطلب.
وكشف البرنامج عن موعد نتائج الأهلية للمسجلين الجدد حيث قالت خدمة المستفيدين: في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 أكتوبر” سيتم دراسة حالة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر أما في حال تم التقديم بعد 10 أكتوبر ستصدر نتائج الأهلية في دفعة يناير 2024.
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.