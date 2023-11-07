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للحصول على الدعم حال توفر شروط الاستحقاق

حساب المواطن: الحالة الاجتماعية تؤثر على الأهلية حدثوا البيانات

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
حساب المواطن: الحالة الاجتماعية تؤثر على الأهلية حدثوا البيانات
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تحديث البيانات في حالة تغيير في الحالة الاجتماعية للمستفيدين.

وشدد حساب المواطن، على أهمية تقديم اعتراض في حالة كانت الأهلية غير مؤهل لحل المشكلة والحصول على الدعم في حالة انطباق شروط الاستحقاق.

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أهمية تحديث البيانات

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “عندما أضفت زوجتي في الموقع ظهر لي أني غير مؤهل ولكن زوجتي مؤهل هل من توضيح؟”.

وأضاف أن “سبب عدم الأهلية أن الحالة الاجتماعية غير محدثة في الأحول المدنية وهذا غير صحيح حيث إن التحديث تم قبل تحديث بياناتي في حساب المواطن.. يرجى التحقق من الموضوع من فضلكم؟”.

وشدد حساب المواطن، على أهمية تحديث البيانات في حالة حدوث أي تغيير في الحالة الاجتماعية للمستفيدين لحل مشكلة غير مؤهل.

موعد الدفعة 72

وكان البرنامج كشف في وقت سابق عن تقديم موعد إيداع الدفعة 72 من الدعم لتكون يوم الخميس المقبل التاسع من نوفمبر بدلاً من يوم العاشر الذي يصادف يوم الجمعة.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أكد حساب المواطن أنه تمت إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

 

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