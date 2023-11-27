حساب المواطن: الحساب البنكي شرط للحصول على الدعم

أكد برنامج حساب المواطن، أهمية توفر حساب بنكي للحصول على الدعم في حالة استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.

أهمية توفر الحساب البنكي

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه: “من لديه إيقاف خدمات وليس لديه حساب بنكي كيف يقدم في حساب المواطن؟”.

وأجاب حساب المواطن، بقوله: “إنه لابد من توفر حساب بنكي باسم المستفيد الرئيسي “المتقدم بالطلب” للاستفادة من الدعم ، وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك، نسعد بخدمتك”.

موعد نتائج الأهلية

وأفادت خدمة المستفيدين في سياق متصل أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك دراسة الأهلية.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.