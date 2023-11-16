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تمديد الدعم الإضافي حتى شهر ديسمبر 2023

حساب المواطن: الدعم الإضافي يشمل الدفعة الـ 72

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
حساب المواطن: الدعم الإضافي يشمل الدفعة الـ 72
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن، أن الدفعة 72 من الدعم لشهر نوفمبر صدرت مشمولة الدعم الإضافي عقب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج، وتمديد الدعم الإضافي حتى شهر ديسمبر 2023.

وأوضح البرنامج أن: “مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي”، مضيفا “أنه يمكن معرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط (اضغط هنا)”.

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آلية احتساب الدعم الإضافي

ويتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
– إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
– كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
– التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

وأعاد حساب المواطن التذكير بطريقة نقل التابع لرب الأسرة إلى مستفيد مستقل من البرنامج.

التسجيل في حساب المواطن

وردت خدمة المستفيدين على سؤال من أحد الأشخاص حول هذه الطريقة حيث قالت: يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وفي حال تم قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابعاً “غير مؤهل” في حساب رب الأسرة، وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتسابه، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقاً سيشمله الدعم.

تعريف الفرد المستقل

وفي وقت سابق أوضح البرنامج المقصود بالفرد المستقل، مشيرًا إلى أنه كل شخص يبلغ سنه 18 عاماً أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.

وأضاف البرنامج، في تغريدة عبر “إكس”، إن الفرد المستقل يكون “غير متزوج، سواء ذكر أو أنثى، وهو الأعزب أو الأرمل أو المطلق”.

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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