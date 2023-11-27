حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي كتابع

كشف حساب المواطن عن الإجراءات التي تتبعها المواطنة المتزوجة من غير السعودي للحصول على الدعم.

تسجيل الزوج الأجنبي

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين قال فيه:” إذا كانت المواطنة متزوجة من غير المواطن السعودي ولدى الزوجة كارت عائلة كيف تكون طلبات التقديم؟”.

وقالت خدمة المستفيدين : بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي واضافة الزوج كتابع ولا بد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح وفي حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.