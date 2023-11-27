Icon

حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي كتابع Icon أسباب الصداع بعد الاستيقاظ وطرق العلاج Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم التأشيرة حال هروب العامل Icon “المواطن” توثق لقطات من مهرجان الوليمة للطعام السعودي Icon ضبط سوري حاول ترويج 60 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض Icon تداول السعودية تطلق عقود الخيارات للأسهم المفردة Icon إيقاف تنظيم إجرامي استولى على 16 مليون ريال بروابط إلكترونية احتيالية Icon حساب المواطن: الحساب البنكي شرط للحصول على الدعم Icon زيادة الوزن تهدد بالإصابة بأمراض شديدة الخطورة Icon أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
حصاد اليوم

حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي كتابع

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي كتابع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف حساب المواطن عن الإجراءات التي تتبعها المواطنة المتزوجة من غير السعودي للحصول على الدعم.

تسجيل الزوج الأجنبي

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين قال فيه:” إذا كانت المواطنة متزوجة من غير المواطن السعودي ولدى الزوجة كارت عائلة كيف تكون طلبات التقديم؟”.

قد يهمّك أيضاً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

13 إسرائيليًا و39 فلسطينيًا ضمن صفقة تبادل الأسرى اليوم

13 إسرائيليًا و39 فلسطينيًا ضمن صفقة تبادل الأسرى اليوم

وقالت خدمة المستفيدين : بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي واضافة الزوج كتابع ولا بد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح وفي حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خالد بن سلمان يؤكد أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يؤكد أهمية الوقف الشامل...

السعودية اليوم
موعد اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب المرحلة الثانوية
السعودية اليوم

موعد اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب المرحلة...

السعودية اليوم
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن مشاري
السعودية اليوم

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة...

السعودية اليوم
الرائد يبحث عن فوز غائب من 8 جولات
آخر الاخبار

الرائد يبحث عن فوز غائب من 8...

آخر الاخبار
يايا توريه مساعدًا أول لمدرب المنتخب السعودي
آخر الاخبار

يايا توريه مساعدًا أول لمدرب المنتخب السعودي

آخر الاخبار
موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر نوفمبر
حساب المواطن

موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر نوفمبر

حساب المواطن
موعد مباراة الهلال ضد الحزم والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد الحزم والقناة الناقلة

الرياضة
سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة
السعودية اليوم

سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار...

السعودية اليوم