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قبل أيام من إيداع دعم نوفمبر

حساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
حساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72
المواطن - فريق التحرير

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كشف حساب المواطن عن قرب صدور نتائج الأهلية لدورة نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه يتم الإعلان بشكل دوري عن نتائج الأهلية.

نتائج الأهلية

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً حول موعد نتائج الأهلية دفعة نوفمبر وردت بالقول: “لم تصدر نتائج الأهلية لدورة شهر “نوفمبر”، وسيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)”.

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الإفصاح عن الدخل

وفي سياق متصل شددت خدمة المستفيدين على ضرورة الإفصاح عن كامل الدخل بما فيها راتب المعاش التقاعدي حيث قالت ردًا على استفسار: “يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وبإمكانك معرفة المستندات المطلوبة منك من خلال الدخول إلى حسابك (إدارة المرفقات )”.

وتابعت : أنه في حال وجود راتب تقاعدي لا بد من الإفصاح عنه ويتم الإفصاح عن نسبة الراتب التقاعدي عن طريق (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل ” راتب تقاعدي” ومصدر الدخل يتم اختيار حسب المصدر”.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أكد حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

 

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