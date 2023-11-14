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بإمكان زوجة السجين التسجيل كمستفيد رئيسي

حساب المواطن: حالتان تستوجبان إيقاف الدعم عن المستفيد

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
حساب المواطن: حالتان تستوجبان إيقاف الدعم عن المستفيد
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم إيقاف الدعم عن المستفيد عند تجاوز المدة المسموح بها بالتواجد خارج السعودية، وأيضًا عن السجين لافتقاده شروط الأهلية.

مجموع الأيام خارج السعودية

وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا”.

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وأضاف: “وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن”.

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه لا يتم منح الدعم للسجين لافتقاده للأهلية اللازمة لاستحقاق الدعم.

زوجة السجين مستفيد رئيسي

وتابع برنامج حساب المواطن : “لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجينًا”.

وأكد برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيس) واختيار “عائل الأسرة مسجون “ولا يتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة”.

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