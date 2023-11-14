حساب المواطن: حالتان تستوجبان إيقاف الدعم عن المستفيد

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أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم إيقاف الدعم عن المستفيد عند تجاوز المدة المسموح بها بالتواجد خارج السعودية، وأيضًا عن السجين لافتقاده شروط الأهلية.
وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا”.
وأضاف: “وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن”.
وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه لا يتم منح الدعم للسجين لافتقاده للأهلية اللازمة لاستحقاق الدعم.
وتابع برنامج حساب المواطن : “لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجينًا”.
وأكد برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيس) واختيار “عائل الأسرة مسجون “ولا يتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة”.