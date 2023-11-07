حساب المواطن : نراجع البيانات دوريًا لتطبيق معايير الاستحقاق

جدد حساب المواطن التأكيد على قيامه بمراجعة البيانات دوريًا بهدف تطبيق معايير الاستحقاق على المستفيدين وفق المحددات والضوابط الجديدة.

جاء ذلك ردًا من خدمة المستفيدين على مستفيد كانت زوجته تعمل ثم استقالت وقام بتحديث الدخل في البرنامج.

وقالت خدمة المستفيدين، يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة.

ودعت إلى معرفة مبلغ الدعم من خلال حاسبة الدعم التقديرية على البوابة الإلكترونية.

موعد الدفعة 72

وكان البرنامج كشف في وقت سابق عن تقديم موعد إيداع الدفعة 72 من الدعم لتكون يوم الخميس المقبل التاسع من نوفمبر بدلاً من يوم العاشر الذي يصادف يوم الجمعة.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أكد حساب المواطن أنه تمت إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.