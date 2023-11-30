تحديد موعد بدء إدراج وتداول “الرياض للحديد” في سوق نمو برنامج ريف يحدد القطاعات المشمولة بالدعم في الرياض حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر خطوات وطريقة استخراج بطاقة تقدير للمتقاعدين من التأمينات وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 لإغاثة الفلسطينيين في غزة وفاة وإصابة العشرات جراء حريق بفندق في كازاخستان الكابلات السعودية تسجل خسائر بقيمة 585 مليون ريال وزارة الطاقة تحقق المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة 100 مليار ريال فائض في الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الثالث وفاة ثعلب السياسة الأمريكية هنري كيسنجر
حدد برنامج حساب المواطن موعد صرف الدعم في حسابات المستفيدين حال انطباق الأهلية لشهر ديسمبر.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “متى يتم صرف الدعم حال انطبقت شروط الأهلية؟”.
وأجاب حساب المواطن، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، بقوله: “إذا انطبقت شروط الأهلية لدورة شهر “ديسمبر” وفي حال كنت مستحقاً سيشملك الدعم بتاريخ “10 ديسمبر” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك”.
أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 73 (شهر ديسمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا