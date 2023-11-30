حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر

حدد برنامج حساب المواطن موعد صرف الدعم في حسابات المستفيدين حال انطباق الأهلية لشهر ديسمبر.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “متى يتم صرف الدعم حال انطبقت شروط الأهلية؟”.

شروط الأهلية

وأجاب حساب المواطن، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، بقوله: “إذا انطبقت شروط الأهلية لدورة شهر “ديسمبر” وفي حال كنت مستحقاً سيشملك الدعم بتاريخ “10 ديسمبر” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ ، نسعد بخدمتك”.

أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 73 (شهر ديسمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا