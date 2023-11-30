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حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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حدد برنامج حساب المواطن موعد صرف الدعم في حسابات المستفيدين حال انطباق الأهلية لشهر ديسمبر.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “متى يتم صرف الدعم حال انطبقت شروط الأهلية؟”.

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شروط الأهلية

وأجاب حساب المواطن، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، بقوله: “إذا انطبقت شروط الأهلية لدورة شهر “ديسمبر” وفي حال كنت مستحقاً سيشملك الدعم بتاريخ “10 ديسمبر” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ ، نسعد بخدمتك”.

أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 73 (شهر ديسمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا 

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تمت إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

 

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