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منها إذا كان الزوج فاقدًا الأهلية

حساب المواطن: يحق للمتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي في 4 حالات

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ مساءً
حساب المواطن: يحق للمتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي في 4 حالات
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن أنه يمكن للمتزوجة التقديم في البرنامج والحصول على الدعم في عدة حالات.

4 حالات

وقال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، إنه يحق للمتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي في البرنامج في 4 حالات وهي إن كان الزوج فاقدًا الأهلية أو إذا كان الزوج متغيبًا وكذلك في حالة كانت متزوجة من رجل غير سعودي وأيضًا إذا كان الزوج مسجونًا.

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الاعتراض على الأهلية

وفي سياق متصل كشفت خدمة المستفيدين أنه في حال كان المستفيد الرئيسي “غير مؤهل” فإنه يلغي استحقاق التابعين، وبإمكانه مراجعة حسابه في البوابة الإلكترونية وتحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

ضوابط صرف الدعم

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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