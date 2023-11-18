حساب المواطن يرد على سؤال : كم الحد المانع للفرد الواحد ؟

كشف حساب المواطن عن ضوابط التسجيل للفرد المستقل حال ما توفرت فيه الشروط وأرفق المستندات الدالة على الاستقلالية ومبلغ الدعم المتوقع.

التسجيل في حساب المواطن

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد الأفراد قال فيه: “هل يمكنني التقديم بفاتورة الكهرباء لإثبات السكن كفرد واحد بدون تابعين ؟ وردت عليه بالقول: بمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات).

الحد المانع للفرد

كما تلقت سؤالًا من مستفيد آخر حول الحد المانع للفرد المستقل وردت عليه بالقول:” إنه لمعرفة الحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية .

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.