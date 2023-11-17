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حساب المواطن يرد على سؤال : متى تصدر أهلية ديسمبر؟

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
حساب المواطن يرد على سؤال : متى تصدر أهلية ديسمبر؟
المواطن - فريق التحرير

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ردت خدمة المستفيدين في حساب المواطن على العديد من الأسئلة التي وردت إليها وكان أبرزها حول موعد صدور نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر 2023.

وقالت خدمة المستفيدين: يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكان المستفيد معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابه ثم الدخول إلى دراسة الأهلية.

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دخل التابعين

وفي سياق متصل أكد البرنامج أنه يجب على المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج؛ حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه، ولابد من الإفصاح عن دخل التابع ضمن مصادر الدخل وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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