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حساب المواطن يرد على متزوجة تريد التسجيل كمستفيد رئيسي

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
حساب المواطن يرد على متزوجة تريد التسجيل كمستفيد رئيسي
المواطن - فريق التحرير

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جدد حساب المواطن التأكيد على الحالات والشروط التي تتيح للمرأة التسجيل في حساب المواطن كمستفيد رئيسي أو رب أسرة.

التسجيل في حساب المواطن

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً من امرأة قالت فيه إنها متزوجة ولا تعمل وزوجها غير مؤهل وتريد التسجيل كمستفيد رئيسي وردت عليها بالقول: “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

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الاعتراض على الأهلية

وفي سياق متصل كشفت خدمة المستفيدين أنه في حال كان المستفيد الرئيسي “غير مؤهل” فإنه يلغي استحقاق التابعين، وبإمكانه مراجعة حسابه في البوابة الإلكترونية وتحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

ضوابط صرف الدعم

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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