حساب المواطن يرد على موظفة قطاع خاص تقيم مع أهلها

كشف حساب المواطن عن بعض الحالات المرتبطة بتسجيل المرأة سواء الموظفة في القطاع الخاص أو المتزوجة وتقيم مع زوجها أو تقيم مع أهلها في سكن دون سند يثبت استقلالية المسكن.

موظفة بالقطاع الخاص

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من إحدى الموظفات قالت فيه :” أنا موظفة قطاع خاص وأسكن مع أهلي هل يحق لي الحصول على الدعم؟ وردت عليها بالقول:” في حال كنت فردًا مستقلًا لا بد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) وفي حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة “.

استقلالية السكن

كما تلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من امرأة أخرى قالت فيه: “أنا أبغى أسجل ومعي إخوتي تابعين لي . . لكن مشكلتي أنني أسكن في بيت جدي وهو متوفى وما عندي شيء أثبت فيه استقلاليتي أو ملكيتي للمسكن”.

وردت عليها بالقول:” بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.