حساب المواطن يشرح معنى حالة الدفعة لا يوجد

أعاد حساب المواطن تحديد معنى حالة الدفعة لا يوجد التي تظهر لبعض المستفيدين.

جاء ذلك ردًا من خدمة المستفيدين، على سؤال من أحد المسجلين في البرنامج توقف عنه الدعم.

وقالت خدمة المستفيدين: حالة الدفعة لا يوجد تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط لمعرفة قيمة الدعم.

موعد نتائج الأهلية

وأفادت خدمة المستفيدين في سياق متصل أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك دراسة الأهلية.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.