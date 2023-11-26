Icon

حساب المواطن يشرح معنى حالة الدفعة لا يوجد Icon نجم برشلونة المعار مُهدد بالاعتزال Icon ضعف خدمات الإنترنت على الخطوط السعودية يثير تذمر المسافرين Icon وظائف شاغرة لدى شركة رتال Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام بثنائية Icon وظائف شاغرة في وزارة الطاقة Icon غاياردو: مباراة أجمك الأوزبكي مهمة ونسعى لحسم الصدارة Icon وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
حصاد اليوم

حساب المواطن يشرح معنى حالة الدفعة لا يوجد

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
حساب المواطن يشرح معنى حالة الدفعة لا يوجد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعاد حساب المواطن تحديد معنى حالة الدفعة لا يوجد التي تظهر لبعض المستفيدين.

جاء ذلك ردًا من خدمة المستفيدين، على سؤال من أحد المسجلين في البرنامج توقف عنه الدعم.

قد يهمّك أيضاً
الأخضر الأولمبي في المجموعة الثالثة بكأس آسيا

الأخضر الأولمبي في المجموعة الثالثة بكأس آسيا

رغبة الأردن باستعادة التوازن تصطدم بانطلاقة الأخضر المميزة

رغبة الأردن باستعادة التوازن تصطدم بانطلاقة الأخضر المميزة

وقالت خدمة المستفيدين: حالة الدفعة لا يوجد تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط  لمعرفة قيمة الدعم.

موعد نتائج الأهلية

وأفادت خدمة المستفيدين في سياق متصل أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك دراسة الأهلية.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين
آخر الاخبار

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين

آخر الاخبار
هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام
السعودية اليوم

5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام

السعودية اليوم
العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية
العالم

العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية

العالم
السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها جنائية
أخبار رئيسية

السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها...

أخبار رئيسية
رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة المطرية
أخبار رئيسية

رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة...

أخبار رئيسية
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
آخر الاخبار

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

آخر الاخبار
عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في قمة عربية تستضيفها السعودية
السعودية اليوم

عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في...

السعودية اليوم