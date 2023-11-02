حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة 72

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 72 لشهر نوفمبر الجاري من العام 2023.

صدور نتائج الأهلية

وأضاف حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login

وكان برنامج حساب المواطن، قد أكد أن الحد المانع، يختلف من أسرة وأسرة ومن مستفيد إلى مستفيد آخر لعدة اعتبارات.

تطبيق محددات صرف الدعم

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على استفسارات وتساؤلات في هذا الشأن.

وأكد برنامج حساب المواطن، أنه تم تطبيق المحددات الجديدة لصرف الدعم، اعتباراً من دفعة شهر أكتوبر الجاري.

اختلاف الحد المانع

وأضاف “يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال.

وتابع برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ http:// portal.ca.gov.sa ⁩