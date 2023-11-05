حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة في حال كانت الأهلية “غير مؤهل” طاهر محمد طاهر رجل مباراة المقاولون ضد الأهلي أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات السبت مؤتمر الطب التجميلي الثاني يختتم فعالياته بحضور تجاوز 2000 شخص بالرياض مغامرات وحكايات خيالية في متحف Big Fun لا أهداف في مباراة الاتفاق والرائد النصر يعزز وصافته لدوري روشن بثنائية في الخليج نيوكاسل يونايتد يقدم هدية لـ مان سيتي ويهزم آرسنال بهدف هاتريك هاري كين يقود بايرن ميونخ لفوز عريض ضد دورتموند
أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت أهلية المستفيد (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة تقديم الاعتراض ” 90 يوماً يلزمه في هذه الحالة تحديث البيانات طبقا “لسبب عدم الأهلية ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب).
وكان حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر نوفمبر، وفي حال كان الشخص مستحقًّا سيشمله الدعم بتاريخ 9 نوفمبر.
وأوضح البرنامج أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية: هنا.
ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، ليكون الإيداع يوم الخميس 9 نوفمبر بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق إجازة رسمية.
وأعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 72 لشهر نوفمبر الجاري من العام 2023.
وأضاف حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا