حساب المواطن يوضح الموقف حال تقديم طلب التسجيل بعد 10 أكتوبر

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أكد حساب المواطن أنه في حال تم تقديم طلب التسجيل في البرنامج بعد تاريخ 10 أكتوبر، سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المتقدم باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر.
وفي سياق متصل كشفت خدمة المستفيدين أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل ثم تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت)، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.