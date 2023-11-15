حساب المواطن يوضح طريقة تحويل التابع لمستقل

أعاد حساب المواطن التذكير بطريقة نقل التابع لرب الأسرة إلى مستفيد مستقل من البرنامج.

التسجيل في حساب المواطن

وردت خدمة المستفيدين على سؤال من أحد الأشخاص حول هذه الطريقة حيث قالت: يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وفي حال تم قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابعاً “غير مؤهل” في حساب رب الأسرة، وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتسابه، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقاً سيشمله الدعم.

تعريف الفرد المستقل

وفي وقت سابق أوضح البرنامج المقصود بالفرد المستقل، مشيرًا إلى أنه كل شخص يبلغ سنه 18 عاماً أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.

وأضاف البرنامج، في تغريدة عبر “إكس”، إن الفرد المستقل يكون “غير متزوج، سواء ذكر أو أنثى، وهو الأعزب أو الأرمل أو المطلق”.

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.