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حساب المواطن يوضح طريقه حذف المتوفى

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
حساب المواطن يوضح طريقه حذف المتوفى
المواطن - فريق التحرير

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جدد حساب المواطن التأكيد على طريق حذف حساب الشخص المتوفى من البرنامج لضمان استمرار الدعم لباقي المستفيدين.

حذف المتوفى

جاء ذلك ردًا من خدمة المستفيدين على أحد الاستفسارات حيث قالت إن حذف المتوفى من قائمة التابعين يتم من خلال ما يلي:

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  • الذهاب إلى موقع البوابة الالكترونية للبرنامج على الإنترنت.
  • سجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.
  • الانتقال إلى بيانات المستفيدين.
  • اختر المستفيد المراد استبعاده والضغط على حذف الحساب.

إضافة دخل التابعين

وفي سياق متصل كشف البرنامج عن ضرورة إضافة دخل التابعين عن طريق المتقدم الرئيسي  (رب الأسرة ) حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه، ويتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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