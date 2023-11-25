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حساب المواطن: 3 إجراءات لحل مشكلة تغيير الجوال

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ مساءً
حساب المواطن: 3 إجراءات لحل مشكلة تغيير الجوال
المواطن - فريق التحرير

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جدد حساب المواطن التأكيد على الإجراءات التي يجب القيام بها حال الرغبة في تغيير رقم الجوال المسجل في البرنامج.

تغيير الجوال

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من مواطنة غيرت رقم الجوال وتريد تحديث البيانات في البرنامج لكنها فشلت في تسجيل الدخول، وردت عليها بالقول: بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ومن ثم تغيير رقم الجوال عن طريق ( بيانات المستفيد، تغيير رقم الجوال) من خلال الرابط.

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نتائج الأهلية

وفي سياق متصل كشف البرنامج عن موعد صدور نتائج الأهلية في الدفعات التالية حيث قال ردًا على استفسارات بهذا الشأن: “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ثم دراسة الأهلية

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

تغيير رقم الجوال حساب المواطن

 

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