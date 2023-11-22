حسان تمبكتي لم يتعرض لأي مراوغة في التصفيات

ظهر حسان تمبكتي بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليكون المدافع الأبرز في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

حسان تمبكتي يتألق

وشارك حسان تمبكتي كأساسي مع المنتخب السعودي في مباراتي باكستان والأردن، ولعب دورًا بارزًا في حفاظ الأخضر على نظافة شباكه، وتحقيقه للفوز.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن حسان تمبكتي هو المدافع السعودي الوحيد الذي لم يتعرض لأي مراوغة في أول جولتين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

الأخضر في التصفيات الآسيوية

وبدأ المنتخب السعودي مشواره بشكل مميز مع روبرتو مانشيني في التصفيات الآسيوية، حيث نجح في تحقيق فوز برباعية دون رد أمام باكستان على ملعب الفتح، قبل أن يتجاوز الأردن بثنائية نظيفة على ملعب عمان الدولي.

ورفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية، وبفارق نقطتين عن طاجيكستان الوصيفة، ثم منتخب الأردن الأول لكرة القدم برصيد نقطة، وتتذيل باكستان الترتيب بدون رصيد.