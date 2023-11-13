الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع مرافي جدة عودة ديفيد كاميرون كوزير للداخلية البريطانية بعد فشل تجارته حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال 3 التزامات منطبقة على مستفيدي الأرض المجانية نيمار يصدم متابعيه بشكله الجديد الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود ما قصة زيارة رئيس العراق لجازان؟ معيض اليامي أنقذ عائلة من النيران: لم أتمالك نفسي رغم مرضي بالربو سالم الدوسري يغيب عن تدريبات المنتخب السعودي هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13
أثار اللاعب حسان تمبكتي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، قلق جماهيره، وذلك بعد غياب عن تدريبات المنتخب السعودي اليوم الاثنين.
وغاب تمبكتي عن تدريب الأخضر اليوم؛ وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية، كما غاب النجم سالم الدوسري عن التدريبات كذلك.
جماهير الهلال شعرت بالقلق وذلك في المباريات المهمة التي سيخوضها الهلال بعد التوقف الدولي الحالي في نوفمبر حيث سيواجه الحزم والنصر في دوري روشن، ثم مواجهة فريق نساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا.
ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني لمواجهة منتخبي باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
الأخضر سيواجه باكستان يوم 16 نوفمبر على ملعب عبدالله الدبل معقل نادي الاتفاق حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.
وبعد ذلك سيواجه الأخضر، منتخب الأردن يوم 21 نوفمبر في العاصمة الأردنية عمّان في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.
ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة في التصفيات والتي تضم منتخبات “باكستان، الأردن، طاجيكستان”.