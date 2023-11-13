حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال

أثار اللاعب حسان تمبكتي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، قلق جماهيره، وذلك بعد غياب عن تدريبات المنتخب السعودي اليوم الاثنين.

غياب حسان تمبكتي

وغاب تمبكتي عن تدريب الأخضر اليوم؛ وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية، كما غاب النجم سالم الدوسري عن التدريبات كذلك.

جماهير الهلال شعرت بالقلق وذلك في المباريات المهمة التي سيخوضها الهلال بعد التوقف الدولي الحالي في نوفمبر حيث سيواجه الحزم والنصر في دوري روشن، ثم مواجهة فريق نساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني لمواجهة منتخبي باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

الأخضر سيواجه باكستان يوم 16 نوفمبر على ملعب عبدالله الدبل معقل نادي الاتفاق حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وبعد ذلك سيواجه الأخضر، منتخب الأردن يوم 21 نوفمبر في العاصمة الأردنية عمّان في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة في التصفيات والتي تضم منتخبات “باكستان، الأردن، طاجيكستان”.