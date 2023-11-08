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لا يجوز إنذارها بالفصل خلال تمتعها بإجازة الوضع

التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ مساءً
التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل
المواطن - فريق التحرير

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أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن منظومة العمل السعودية تضمن حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل حيث تم تعديل نظام العمل لضمان المساواة بين الجميع.

حظر فصل المرأة العاملة

وأشارت في كلمة لها اليوم أمام مؤتمر المرأة في الإسلام الذي تستضيفه المملكة إلى أنه وفقًا لنظام العمل في السعودية لا يجوز فصل المرأة العاملة أثناء الحمل ولا يجوز إنذارها بالفصل خلال تمتعها بإجازة الوضع ويشمل ذلك الأمراض الناشئة بسبب أي منهما.

ولفتت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن نظام الأحوال الشخصية يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وتأطير العلاقات وحماية الحقوق وفصل المنازعات.

مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام

وتضمنت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر اليوم جلستي عمل, الأولى حملت عنوان “مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام”، أكدت خلالها وزيرة الخارجية في جمهورية إندونيسيا “ريتنو مارسودي أنَّ تعاليم الإسلام وقيمه واضحة وجلية في تمكين المرأة ومنحها حقوقها كافة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من نيل المرأة الكثير من حقوقها التي نص عليها الإسلام، بحيث باتت عنصراً مهماً في عملية البناء والتنمية في مجتمعها، إلا أنه ومع هذا الوضع الإيجابي لا يزال هناك حاجة ماسة إلى مناقشة قضايا حقوق المرأة في الإسلام، بسبب التباين الشديد الذي ميّز تطوير سياسات تمكين المرأة في مختلف الدول والمجتمعات المسلمة.
فيما استعرض عضو هيئة كبار العلماء في المملكة الدكتور سامي بن محمد الصقير، الأسس القرآنية والحديثية لمكانة المرأة في الإسلام وملامح التشريع الإسلامي، والأسس التي قامت عليها التشريعات الإسلامية كافة في قضايا المرأة، مؤكداً أنَّ الإسلام كرَّم المرأة وأعلى من شأنها، وهو تكريم ينبئ بمكانة هذا الدين وأسبقيته في تكريم الإنسان وخصوصًا المرأة بين الأمم.

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