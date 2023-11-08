التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح الشرقية موعد اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب المرحلة الثانوية خطة لتعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية تنبيه.. خذوا المعاطف الشتوية عند التنزه في البر تعليق الدراسة المسائية في مكة والجموم والكامل صندوق الاستثمارات العامة يقود محادثات لشراء حصة في هيومن هورايزنز للسيارات الكهربائية نيوم نقطة جذب سياحية رئيسية بالشرق الأوسط خلال السنوات العشر المقبلة تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung أرباح أرامكو تفوق كل توقعات خبراء النفط حول العالم
وأشارت في كلمة لها اليوم أمام مؤتمر المرأة في الإسلام الذي تستضيفه المملكة إلى أنه وفقًا لنظام العمل في السعودية لا يجوز فصل المرأة العاملة أثناء الحمل ولا يجوز إنذارها بالفصل خلال تمتعها بإجازة الوضع ويشمل ذلك الأمراض الناشئة بسبب أي منهما.
فيديو | "حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل"..
رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة: تعديل نظام العمل لضمان المساواة بين الجميع.. ولا يجوز التمييز بينهم#مؤتمر_المرأة_في_الإسلام#الإخبارية pic.twitter.com/XCDsTb20Uv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 8, 2023